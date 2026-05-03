ВС России нанесли удары по украинской транспортной инфраструктуре

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска поразили транспортные объекты, использовавшиеся украинской армией.

Среди других уничтоженных целей — склады снарядов, места хранения БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Силы ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 740 дронов самолетного типа.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение транспортной инфраструктуре, которая использовалась в интересах ВСУ", — говорится в сводке.

Среди других уничтоженных целей — склады снарядов, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Силы ПВО за сутки сбили четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 740 дронов самолетного типа, добавили в ведомстве.