Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от непогоды

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что ей было лестно, когда президент РФ Владимир Путин защитил ее от непогоды, раскрыв свой зонт, однако она сама хотела бы заботиться о главе государства.

Путин во вторник посетил Федеральный центр медицины катастроф в Москве . Среди сопровождавших его единственной женщиной была Голикова . Глава государства пошутил, что "без зонта девушка", раскрыл над ней зонт и нес его на протяжении всей экскурсии, защищая вице-премьера от дождя со снегом.

"Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нем позаботиться, все-таки он руководитель", - призналась Голикова автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину , комментируя этот момент.

При этом вице-премьер добавила, что забота со стороны президента ей очень приятна.