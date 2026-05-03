Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от непогоды - РИА Новости, 03.05.2026
15:36 03.05.2026
Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от непогоды

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Татьяна Голикова. Архивное фото
Татьяна Голикова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин защитил Татьяну Голикову от непогоды, раскрыв над ней свой зонт во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве.
  • Она призналась, что ей было лестно внимание президента, но она хотела бы заботиться о нем.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что ей было лестно, когда президент РФ Владимир Путин защитил ее от непогоды, раскрыв свой зонт, однако она сама хотела бы заботиться о главе государства.
Путин во вторник посетил Федеральный центр медицины катастроф в Москве. Среди сопровождавших его единственной женщиной была Голикова. Глава государства пошутил, что "без зонта девушка", раскрыл над ней зонт и нес его на протяжении всей экскурсии, защищая вице-премьера от дождя со снегом.
"Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нем позаботиться, все-таки он руководитель", - призналась Голикова автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, комментируя этот момент.
При этом вице-премьер добавила, что забота со стороны президента ей очень приятна.
"Мне это очень лестно, очень приятно, но все равно мы должны заботиться о нем", - заключила Голикова.
