Голикова призналась, что ей было лестно, когда Путин защитил ее от непогоды

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что ей было лестно, когда президент РФ Владимир Путин защитил ее от непогоды, раскрыв свой зонт, однако она сама хотела бы заботиться о главе государства.
"Мне как-то не очень удобно, мне всегда хотелось о нем позаботиться, все-таки он руководитель", - призналась Голикова автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, комментируя этот момент.
При этом вице-премьер добавила, что забота со стороны президента ей очень приятна.
"Мне это очень лестно, очень приятно, но все равно мы должны заботиться о нем", - заключила Голикова.
