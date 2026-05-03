13:11 03.05.2026
Путин и Трамп схожи в оценке действий Киева, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп схожим образом оценивают действия киевского режима.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп схожим образом оценивают действия киевского режима, этим действиям вряд ли можно давать разнообразные оценки, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину он подтвердил, что Путин и Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора озвучили схожие оценки поведения властей Киева.
"Они (оценки - ред.) схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима", - отметил Песков.
Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
