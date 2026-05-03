12:25 03.05.2026 (обновлено: 13:31 03.05.2026)
"Не сможет ответить". На Западе высказались о планах Путина против Европы

Кошкович: Путин никогда не хотел нападать на Европу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что у Владимира Путина никогда не было намерений нападать на Европу.
  • Эксперт отметил, что в случае конфликта Европа не сможет осмысленно ответить.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. У Владимира Путина никогда не было намерений нападать на Европу, заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Он не стал бы наносить удары по Европе, потому что никогда этого не хотел", — отметил он.
Так он прокомментировал статью Financial Times о тревоге Европы из-за предстоящих серьезных задержек в поставке американского оружия, в том числе для Украины, в связи с истощением запасов из-за военной операцией против Ирана.
Эксперт отметил, что в случае конфликта Европа не сможет осмысленно ответить.
Российский лидер неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
