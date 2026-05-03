Рейтинг@Mail.ru
В ДНР при украинских атаках погибли два человека - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 03.05.2026 (обновлено: 21:24 03.05.2026)
В ДНР при украинских атаках погибли два человека

Пушилин: в ДНР при украинских атаках погибли два человека, еще четверо ранены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР два человека погибли и четыре пострадали из-за украинских атак.
  • В Горловке в результате атаки ударного БПЛА ВСУ погибла семейная пара.
  • Среди пострадавших — четверо мужчин в Горловке и поселке Старый Крым городского округа Мариуполь.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«

"Два человека погибли, еще четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".

Глава региона уточнил, что в Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВСУ погибла семейная пара. Также при этой атаке пострадал мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса тяжелые ранения получил мужчина, а в поселке Старый Крым городского округа Мариуполь в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранения получили двое мужчин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДНРПроисшествияУкраинаВооруженные силы УкраиныГорловкаКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала