В ДНР при украинских атаках погибли два человека

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Два человека погибли, еще четыре мирных жителя ДНР пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что в Калининском районе Горловки в результате атаки ударного БПЛА ВСУ погибла семейная пара. Также при этой атаке пострадал мужчина. В Центрально-Городском районе Горловки при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса тяжелые ранения получил мужчина, а в поселке Старый Крым городского округа Мариуполь в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранения получили двое мужчин.
