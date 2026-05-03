В Польше начались учения НАТО

Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" координирует деятельность многонациональных боевых групп НАТО, развернутых в Литве и Польше. В число этих обязанностей входит координация обучения и повышение ситуационной осведомленности в регионе. Штаб также сохраняет готовность к проведению операций коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге.