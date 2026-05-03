В Польше начались учения НАТО
10:56 03.05.2026
В Польше начались учения НАТО

Более 3,5 тысяч военных, в том числе из США, участвуют в учениях НАТО в Польше

Учения НАТО в Польше. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше начались учения НАТО под названием Amber Shock 2026.
  • В учениях принимают участие более 3500 военнослужащих из нескольких стран НАТО, включая США, и несколько сотен единиц военной техники.
  • Учения Amber Shock 26 являются частью более масштабных учений Saber Strike 26, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.
ВАРШАВА, 3 мая – РИА Новости. Более 3,5 тысяч военнослужащих из нескольких стран НАТО, включая США, и несколько сотен единиц военной техники принимают участие в учениях Amber Shock 2026, которые начались в Польше на полигоне в Ожише, сообщает радиостанция RMF24.
"Учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами", - говорится в сообщении.
В учениях в Ожише принимают участие военнослужащие 2-го кавалерийского полка армии США и других подразделений союзников – всего "более 3500 военнослужащих из нескольких стран-союзников и несколько сотен единиц техники", сообщил представитель многонациональной дивизии "Северо-Восток" подполковник Дариуш Гузенда.
"В ходе учений участники будут отрабатывать тактические и огневые задачи, улучшая взаимодействие и демонстрируя единство и надежность членов НАТО в выполнении своих общих обязательств в области безопасности", - заявил Гузенда.
Учения Amber Shock 26 являются частью учений под кодовым названием Saber Strike 26, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.
Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" координирует деятельность многонациональных боевых групп НАТО, развернутых в Литве и Польше. В число этих обязанностей входит координация обучения и повышение ситуационной осведомленности в регионе. Штаб также сохраняет готовность к проведению операций коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора. Штаб многонациональной дивизии "Северо-Восток" расположен в Эльблонге.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
