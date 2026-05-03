Рейтинг@Mail.ru
Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне заявили, что любят Россию - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 03.05.2026
Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне заявили, что любят Россию

Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне чтят память героев и любят Россию

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В субботу, 2 мая, в шествии «Бессмертного полка» в Вашингтоне приняли участие около сотни человек.
  • Организатор акции Анна Блоха сообщила, что согласовать мероприятие в этом году было несложно, так как местные власти пошли навстречу.
  • Участники акции заявили, что пришли на «Бессмертный полк», несмотря на возможные провокации, поскольку чтят память героев Великой Отечественной войны и любят Россию.
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники и организаторы акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне рассказали РИА Новости, что пришли на него в этом году, несмотря на возможные провокации, поскольку чтят память героев Великой Отечественной войны, а также любят и уважают Россию.
В субботу, 2 мая, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около сотни человек, включая пожилых соотечественников, родителей с детьми, а также иностранцев. Как сообщила РИА Новости организатор акции Анна Блоха, согласовать мероприятие в этом году было не сложно, поскольку местные власти пошли навстречу.
Шествие Бессмертного полка в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Украинцы попытались сорвать шествие "Бессмертного полка" в Нидерландах
Вчера, 16:15
"Американцы, они чтят память Второй мировой войны. Поэтому, когда я говорю о Второй мировой войне, о памяти героев, погибших во Второй мировой войне, все идут навстречу", - подчеркнула Блоха в беседе с агентством.
Она добавила, что на мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона, но и участники из других городов, включая Нью-Йорк и Майами.
"Мы не можем отменить наш праздник, это большой праздник для России", - подчеркнула организатор акции.
Акция Бессмертный полк в посольстве России в Швеции - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
В Швеции пройдут акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", заявил посол
1 мая, 07:50
Пришедшая на "Бессмертный полк" с детьми Галина Харрис заявила РИА Новости, что старается сохранить память героев, воевавших в Великой Отечественной войне.
"Мы стараемся сохранить память наших предков. Муж у меня американец, дети наполовину русские, поэтому мы учим их правильной стороне истории. Россию любим, уважаем, чтим память героев наших", - сказала она.
Другая участница, Татьяна из Москвы, сообщила агентству, что считает День Победы самым главным праздником и участвует в "Бессмертном полку" не только США, но в российской столице, когда приезжает домой.
"Мы чтим память наших героев, наших дедов. Мы всегда с детства отмечали, это особенный для нас праздник", - заявила она и добавила, что в следующем году также планирует принять участие в шествии.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Бессмертный полк в 2026: где пройдет шествие 9 мая, как принять участие
29 апреля, 18:16
 
В миреВашингтон (штат)РоссияНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала