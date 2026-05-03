Участники "Бессмертного полка" в Вашингтоне заявили, что любят Россию

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники и организаторы акции "Бессмертный полк" в Вашингтоне рассказали РИА Новости, что пришли на него в этом году, несмотря на возможные провокации, поскольку чтят память героев Великой Отечественной войны, а также любят и уважают Россию.

В субботу, 2 мая, в шествии "Бессмертного полка" приняли участие около сотни человек, включая пожилых соотечественников, родителей с детьми, а также иностранцев. Как сообщила РИА Новости организатор акции Анна Блоха, согласовать мероприятие в этом году было не сложно, поскольку местные власти пошли навстречу.

"Американцы, они чтят память Второй мировой войны. Поэтому, когда я говорю о Второй мировой войне, о памяти героев, погибших во Второй мировой войне, все идут навстречу", - подчеркнула Блоха в беседе с агентством.

Майами. Она добавила, что на мероприятие, несмотря на возможные провокации, приехали не только жители Вашингтона , но и участники из других городов, включая Нью-Йорк

"Мы не можем отменить наш праздник, это большой праздник для России", - подчеркнула организатор акции.

Пришедшая на "Бессмертный полк" с детьми Галина Харрис заявила РИА Новости, что старается сохранить память героев, воевавших в Великой Отечественной войне.

"Мы стараемся сохранить память наших предков. Муж у меня американец, дети наполовину русские, поэтому мы учим их правильной стороне истории. Россию любим, уважаем, чтим память героев наших", - сказала она.

Другая участница, Татьяна из Москвы , сообщила агентству, что считает День Победы самым главным праздником и участвует в "Бессмертном полку" не только США , но в российской столице, когда приезжает домой.