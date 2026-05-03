Рейтинг@Mail.ru
Полиция поможет восстановить документы погорельцев из села под Красноярском - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 03.05.2026 (обновлено: 18:55 03.05.2026)
Полиция поможет восстановить документы погорельцев из села под Красноярском

Полиция поможет восстановить документы погорельцев из Кучерово под Красноярском

© РИА Новости / Прокуратура Красноярского края | Перейти в медиабанкСгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края
Сгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Прокуратура Красноярского края
Перейти в медиабанк
Сгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Кучерово Красноярского края произошел пожар, в результате которого сгорело 14 двухквартирных домов.
  • Полиция составила списки погорельцев, потерявших документы в пожаре.
  • Им помогут восстановить документы.
КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции составили списки погорельцев, чьи документы сгорели вместе с домами в селе Кучерово Красноярского края, отдел миграции поможет им их восстановить, сообщает краевой главк МВД.
Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.
"В рамках работы временного пункта размещения пострадавших от пожара на базе Александровской школы полицейскими составлены поименные списки граждан, потерявших в пожаре документы. Сотрудниками подразделения по вопросами миграции им будет в кратчайшие сроки оказана оказана вся необходимая помощь по их восстановлению", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на пожар были привлечены 32 сотрудника полиции, которые помогали эвакуировать людей и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта. В настоящее время в селе остаются девять полицейских, обеспечивающих общественный порядок.
Пожар в школе в поселке Эхирит Булагатского района Приангарья. 12 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Приангарском поселке сгорела школа
12 марта, 05:57
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала