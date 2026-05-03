Полиция поможет восстановить документы погорельцев из села под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции составили списки погорельцев, чьи документы сгорели вместе с домами в селе Кучерово Красноярского края, отдел миграции поможет им их восстановить, сообщает краевой главк МВД.

Пожар произошел в воскресенье около 11 часов (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорело 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.

"В рамках работы временного пункта размещения пострадавших от пожара на базе Александровской школы полицейскими составлены поименные списки граждан, потерявших в пожаре документы. Сотрудниками подразделения по вопросами миграции им будет в кратчайшие сроки оказана оказана вся необходимая помощь по их восстановлению", - говорится в сообщении.