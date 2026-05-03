Рейтинг@Mail.ru
Африканский политик рассказал, чем его поразило население Донбасса - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 03.05.2026
Африканский политик рассказал, чем его поразило население Донбасса

РИА Новости: политика Тшимангу поразила привязанность населения Донбасса к РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Союз демократических социалистов», почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга посетил Донбасс.
  • Его впечатлила привязанность русскоязычных жителей Донбасса к России.
  • Политик заявил, что конфликт на Украине поддерживается Западом для ослабления России.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз демократических социалистов", почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга рассказал РИА Новости, что при посещении Донбасса был особенно впечатлен привязанностью населения к России.
"Что меня впечатлило на Донбассе, так это привязанность его русскоязычных жителей к России", - сказал он на полях прошедшего форума Совинтерн.
Политик поделился и опытом посещения Крыма, где впечатление на него произвело единство русских и татар. После этого он понял, что заграничные рассказы о положении дел на полуострове и в новых регионах - это манипуляция. Сам же конфликт на Украине поддерживается Западом для ослабления России, добавил Кабаселе Тшиманга.
"Я был в 30 километрах от линии фронта и увидел, что причины этого конфликта не российские, а заграничные - это ненасытность враждебных России государств", - заключил он.
Стадион Донбасс-Арена - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Пушилин рассказал, когда возобновятся игры на "Донбасс арене"
29 апреля, 11:08
 
В миреДонбассРоссияДемократическая Республика Конго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала