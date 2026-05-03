МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Лидер партии "Союз демократических социалистов", почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга рассказал РИА Новости, что при посещении Донбасса был особенно впечатлен привязанностью населения к России.
"Что меня впечатлило на Донбассе, так это привязанность его русскоязычных жителей к России", - сказал он на полях прошедшего форума Совинтерн.
Политик поделился и опытом посещения Крыма, где впечатление на него произвело единство русских и татар. После этого он понял, что заграничные рассказы о положении дел на полуострове и в новых регионах - это манипуляция. Сам же конфликт на Украине поддерживается Западом для ослабления России, добавил Кабаселе Тшиманга.
"Я был в 30 километрах от линии фронта и увидел, что причины этого конфликта не российские, а заграничные - это ненасытность враждебных России государств", - заключил он.
