Три поезда в Калининград и обратно задерживаются из-за ЧП в Литве

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три поезда "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) между Калининградом и другими городами РФ задерживаются из-за схода грузового состава на железных дорогах Литвы, сообщила российская компания.
Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила в воскресенье компания "Литовские железные дороги".
"В связи со сходом в грузовом поезде на Литовской железной дороге задерживается ряд поездов, следующих по территории Литовской и Белорусской железных дорог: № 360 Калининград – Адлер, № 148 Калининград – Москва, № 147 Москва – Калининград", - говорится в сообщении ФПК.
Максимальное время задержки составляет восемь часов.
"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, также им выдается чайная продукция", - отмечает ФПК