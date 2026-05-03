16:22 03.05.2026 (обновлено: 16:25 03.05.2026)
Министру нацбезопасности Израиля подарили на юбилей торт с виселицей

© Кадр видео из соцсетейМинистр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил в подарок торт с виселицей
  • Министру нацбезопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру подарили на юбилей торты с виселицами и пистолетами.
  • Они сделаны в знак признания заслуг министра в принятии спорного закона о смертной казни для террористов.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил на свое пятидесятилетие торты, украшенные виселицами и оружием, такие подарки были сделаны в знак признания заслуг министра в принятии спорного закона о смертной казни для террористов, сообщило в воскресенье издание The Times of Israel.
Издание опубликовало фотографии с юбилейной вечеринки Бен-Гвира, на которой ему преподнесли большой трехъярусный торт, увенчанный золотой петлей. На нижнем ярусе торта нарисована карта Израиля без Западного берега реки Иордан и пистолеты, что, по мнению газеты, является отсылкой к его политике по смягчению выдачи огнестрельного оружия населению.
На видеозаписи с торжества видно, что жена Бен Гвира, Аяла, подарила ему еще один именинный торт, но меньшего размера, также украшенный большой петлей от виселицы.
Известно, что в соответствии с новым законом, принятым в марте, смертная казнь для террористов в Израиле будет проводиться в исполнение через повешение.
