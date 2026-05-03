Россия предпочла бы достижение целей по Украине через сделку, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для России предпочтительно достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков.
- Он отметил, что если киевский режим не склонен к мирному урегулированию, то Россия будет его склонять к сделке посредством проведения и завершения специальной военной операции.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Для России предпочтительно достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но, если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Киеву придется принимать болезненные решения, заявил Песков
26 апреля, 12:55