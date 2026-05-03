Рейтинг@Mail.ru
Россия предпочла бы достижение целей по Украине через сделку, заявил Песков - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 03.05.2026
Россия предпочла бы достижение целей по Украине через сделку, заявил Песков

Песков: для России предпочтительно достижение целей по Украине мирным путем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для России предпочтительно достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил Дмитрий Песков.
  • Он отметил, что если киевский режим не склонен к мирному урегулированию, то Россия будет его склонять к сделке посредством проведения и завершения специальной военной операции.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Для России предпочтительно достижение целей по Украине через мирное соглашение, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Для нас предпочтительным является достижение наших целей через сделку, через мирное соглашение. Но, если киевский режим не склонен к этому, то мы будем его склонять посредством проведения и завершения специальной военной операции", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Киеву придется принимать болезненные решения, заявил Песков
26 апреля, 12:55
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала