Песков оценил влияние роста цен на нефть на российские компании

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков.

Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены.