Песков оценил влияние роста цен на нефть на российские компании

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет.
"Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков.
Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены.
"Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.