Песков допустил дальнейший рост цен на нефть
13:14 03.05.2026
Песков допустил дальнейший рост цен на нефть

Песков: сокращение количества нефти из России на рынке приведет к росту цен

© РИА Новости / Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен, заявил Песков.
  • Он отметил, что из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на мировом рынке уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.
Пресс-секретарь президента отметил, что из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на мировом рынке уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть.
"И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", - сказал Песков.
ЭкономикаРоссияОрмузский проливДмитрий ПесковПавел ЗарубинВладимир Зеленский
 
 
