В Кремле оценили цены на мировом рынке нефти

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", - подчеркнул Песков.