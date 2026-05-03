В Кремле оценили цены на мировом рынке нефти

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Стоимость нефти на мировом рынке может оказаться еще выше, если российского сырья на нем станет меньше из-за ударов ВСУ по инфраструктуре нефтяного экспорта России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть", - заявил Песков журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя слова Владимира Зеленского о том, что он ослушался призывов Запада не наносить ударов по российской нефтяной инфраструктуре.
"Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", - подчеркнул Песков.