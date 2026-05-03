Песков оценил ситуацию с объемами нефти на мировом рынке

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.
"Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть", - сказал Песков.