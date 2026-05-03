Овчинский: работы для возведения дома по реновации начались во Внукове

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Строители начали монтировать шпунтовое ограждение для возведения дома по программе реновации в районе Внуково в Новой Москве, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится на участке на улице Труда, где до этого стояли четыре старых дома, которые позже были снесены.

"Жилой дом будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных в цельное архитектурное пространство за счет благоустройства прилегающей территории. В первом корпусе предусмотрена 181 квартира, во втором – 88. Две квартиры адаптированы для проживания людей с ограниченной мобильностью", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Вся площадь новостройки займет около 24 тысяч квадратных метров, а жилая часть – примерно 17 тысяч "квадратов", уточнил министр.

В сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики отмечается, что во дворе жилого комплекса обустроят детскую площадку, зону для занятий спортом, пространство для отдыха и пешеходную прогулочную зону.

Фасады корпусов облицуют керамической плиткой разных оттенков серого цвета, а также добавят зеленые лоджии.