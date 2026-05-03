02:17 03.05.2026
Назван самый выгодный месяц для отпуска во втором полугодии

HR-специалист Муравьев: во втором полугодии выгоднее всего взять отпуск в июле

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКанатная дорога на острове Фокуок во Вьетнам
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль — самый выгодный месяц для отдыха во втором полугодии, так как в нем 23 рабочих дня.
  • Ноябрь (20 рабочих дней) и август (21 рабочий день) являются самыми невыгодными месяцами.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. При выборе времени для отпуска важно учитывать не только погоду, но и финансовую сторону. О том, какой месяц принесет меньше всего потерь в зарплате, агентству “Прайм” рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.
"Расчет в июле для зарплаты 100 тысяч рублей при отпуске 14 дней показывает: отпускные составят около 47 782 рублей, что вполне перекрывает потери зарплаты. В июле 23 рабочих дня — это самый выгодный месяц для отдыха во втором полугодии", — пояснил эксперт.
Самым невыгодным окажется ноябрь (20 рабочих дней), а также август (21 рабочий день). В остальных месяцах — 22 рабочих дня. При расчете отпускных важно учитывать, были ли в расчётном периоде больничные или командировки — они меняют формулу расчёта. Планируя отпуск, стоит ориентироваться на месяцы с наибольшим числом рабочих дней, чтобы минимизировать финансовые потери.
ОбществоСергей МуравьевОтпуск
 
 
