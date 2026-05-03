Семерка стран ОПЕК+ назначила дату следующей встречи

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 7 июня, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"Семь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Также в этот день состоятся заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.