ОПЕК+ увеличила предел максимальной добычи нефти в июне

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи.

"В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в июне 2026 года", - говорится в сообщении.