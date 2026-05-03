Рейтинг@Mail.ru
Постпред России при ОБСЕ рассказал о подходах Москвы к реформе организации - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:05 03.05.2026
Постпред России при ОБСЕ рассказал о подходах Москвы к реформе организации

Полянский: у РФ есть предложения о реформе ОБСЕ

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал о подходах Москвы к реформе Организации.
  • Основные претензии российской стороны связаны с инструментами ОБСЕ, которые, по мнению России, превратились в механизм вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
  • Россия выступает за обсуждение практических вопросов, таких как борьба с преступностью и противодействие терроризму, но считает, что некоторые страны пытаются выстроить всю повестку вокруг Украины.
ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости о подходах Москвы к реформе Организации.
"Конечно, предложения есть. Частично они уже были учтены при принятии нового бюджета, который сократил расходы, в частности на деятельность гуманитарной корзины ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы какие-либо предложения по реформе Организации.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
ЕС считает Украину буфером для сдерживания России, заявил постпред при ОБСЕ
Вчера, 03:33
Дипломат уточнил, что основные претензии российской стороны связаны с инструментами, "которые давно превратились в механизм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в том числе через механизм наблюдения за выборами".
"Ничего общего с беспристрастной оценкой итогов голосования там уже давно нет. Именно поэтому мы давно не сотрудничаем с БДИПЧ по вопросам электорального мониторинга российских выборов. При этом мы считаем, что эти инструменты потенциально важны, если они смогут работать без двойных стандартов, когда внимание уделяется только странам к востоку от Вены, а ключевые факторы, реально влияющие на голосование, просто игнорируются", - уточнил собеседник агентства.
В качестве примера он привел Молдавию и доклады БДИПЧ - они, по словам дипломата, "были абсолютно пустыми и направленными исключительно на поддержку официального прозападного нарратива".
"Они потом подавались как своего рода "знак качества" состоявшихся выборов, хотя никто такими полномочиями БДИПЧ никогда не наделял. По третьей корзине у нас много предложений по реформе, но БДИПЧ и представители западных стран последовательно делают вид, что все нормально и ничего менять не нужно. Есть предложения и по первой корзине, потому что реального диалога сейчас нет, как нет и серьезной работы по устранению тех угроз, с которыми сталкивается Европа", - добавил Полянский.
Он уточил, что сейчас, например, практически отсутствует взаимодействие по вопросам противодействия терроризму. "Недавно была большая конференция Альянса ОБСЕ по противодействию торговле людьми, и там работала наша делегация Следственного комитета во главе с заместителем Председателя Еленой Леоненко. Это один из немногих примеров, когда ОБСЕ продолжает обсуждать практические вопросы, которые не украинизированы", - отметил он.
По его словам, до этого почти все было принесено в жертву украинской повестке. "А ведь вопросы практического сотрудничества - борьба с преступностью, противодействие терроризму, торговле людьми - очень важны для ОБСЕ, и здесь Организация действительно может играть серьезную роль. Мы активно выступаем за то, чтобы именно эти аспекты обсуждались и составляли основу повестки. Но, к сожалению, есть страны, которые пытаются выстроить все исключительно вокруг Украины. Поэтому такие примеры пока скорее исключение, чем правило", - заключил он.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Полянский оценил шансы ОБСЕ на участие в урегулировании на Украине
30 апреля, 05:58
 
РоссияМоскваВенаДмитрий ПолянскийОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала