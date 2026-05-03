Постпред России при ОБСЕ рассказал о подходах Москвы к реформе организации

ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский рассказал РИА Новости о подходах Москвы к реформе Организации.
Дипломат уточнил, что основные претензии российской стороны связаны с инструментами, "которые давно превратились в механизм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в том числе через механизм наблюдения за выборами".
"Ничего общего с беспристрастной оценкой итогов голосования там уже давно нет. Именно поэтому мы давно не сотрудничаем с БДИПЧ по вопросам электорального мониторинга российских выборов. При этом мы считаем, что эти инструменты потенциально важны, если они смогут работать без двойных стандартов, когда внимание уделяется только странам к востоку от Вены, а ключевые факторы, реально влияющие на голосование, просто игнорируются", - уточнил собеседник агентства.
В качестве примера он привел Молдавию и доклады БДИПЧ - они, по словам дипломата, "были абсолютно пустыми и направленными исключительно на поддержку официального прозападного нарратива".
"Они потом подавались как своего рода "знак качества" состоявшихся выборов, хотя никто такими полномочиями БДИПЧ никогда не наделял. По третьей корзине у нас много предложений по реформе, но БДИПЧ и представители западных стран последовательно делают вид, что все нормально и ничего менять не нужно. Есть предложения и по первой корзине, потому что реального диалога сейчас нет, как нет и серьезной работы по устранению тех угроз, с которыми сталкивается Европа", - добавил Полянский.
Он уточил, что сейчас, например, практически отсутствует взаимодействие по вопросам противодействия терроризму. "Недавно была большая конференция Альянса ОБСЕ по противодействию торговле людьми, и там работала наша делегация Следственного комитета во главе с заместителем Председателя Еленой Леоненко. Это один из немногих примеров, когда ОБСЕ продолжает обсуждать практические вопросы, которые не украинизированы", - отметил он.
По его словам, до этого почти все было принесено в жертву украинской повестке. "А ведь вопросы практического сотрудничества - борьба с преступностью, противодействие терроризму, торговле людьми - очень важны для ОБСЕ, и здесь Организация действительно может играть серьезную роль. Мы активно выступаем за то, чтобы именно эти аспекты обсуждались и составляли основу повестки. Но, к сожалению, есть страны, которые пытаются выстроить все исключительно вокруг Украины. Поэтому такие примеры пока скорее исключение, чем правило", - заключил он.