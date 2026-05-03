ОАЭ вышли из организации арабских стран— экспортеров нефти

22:47 03.05.2026 (обновлено: 23:05 03.05.2026)
ОАЭ вышли из состава организации арабских стран — экспортеров нефти

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Флаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).
  • Выход страны из ОАПЕК произошел после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+.
  • Решение ОАЭ о выходе из ОАПЕК вступило в силу с 1 мая 2026 года.
ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+, говорится в заявлении объединения арабских производителей.
Эта организация существует с 1968 года, ОАЭ были ее членом на протяжении 58 лет.
"Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи ... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года", - отмечается в заявлении.
Ранее ОАЭ объявили о выходе 1 мая из ОПЕК и альянса мировых нефтепроизводителей ОПЕК+.
