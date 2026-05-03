ОАЭ вышли из организации арабских стран— экспортеров нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ ОАЭ вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).

Выход страны из ОАПЕК произошел после выхода из ОПЕК и альянса ОПЕК+.

Решение ОАЭ о выходе из ОАПЕК вступило в силу с 1 мая 2026 года.

ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+, говорится в заявлении объединения арабских производителей.

Эта организация существует с 1968 года, ОАЭ были ее членом на протяжении 58 лет.

"Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи ... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года", - отмечается в заявлении.