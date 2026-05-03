В Польше рассказали о задержках поставок американского оружия
18:28 03.05.2026 (обновлено: 18:40 03.05.2026)
В Польше рассказали о задержках поставок американского оружия

Американские бронированные автомобили HMMWV. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в Польшу американского вооружения.
  • Министр национальной обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что задержки не являются критическими для польской стороны.
  • Польша за последние несколько лет заключила с США многомиллиардные контракты на поставку вооружения.
ВАРШАВА, 3 мая — РИА Новости. Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в Польшу американского вооружения, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны", - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он утверждает, что сроки задержек и перечень вооружения не критические для польской стороны.
"Это не тот уровень, который бы вызывал у нас какую-то дрожь. Но, конечно, к сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки техники в Европу, нашим союзникам. Это не очень хорошая информация для кого-либо в этой части мира", - сказал польский министр.
Польша за последние несколько лет заключила с США многомиллиардные контракты на поставку вооружения, среди которого самолеты и вертолеты, артиллерийские системы, бронетанковая техника, средства противовоздушной обороны и многое другое.
