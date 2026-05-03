ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание "пропаганды" в интересах блока, сообщает газета Guardian.
Отмечается, что альянс провел три встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.
Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет "ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами". НАТО, в частности, направила гильдии письмо, в котором говорится о реализации трех проектов, которые были "вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами".
По информации издания, некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу "возмутительной" и "явно пропагандистской". Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также "очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны".
"У многих людей, включая меня, есть друзья и семьи, или они сами родом из стран, которые не входят в НАТО, которые пострадали от войн, к которым НАТО присоединилась и которые она пропагандировала", - сказал он.