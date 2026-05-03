Рейтинг@Mail.ru
В НАТО обсуждают создание пропаганды в интересах блока, пишет Guardian - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 03.05.2026
В НАТО обсуждают создание пропаганды в интересах блока, пишет Guardian

Guardian: НАТО обсуждает создание пропаганды в интересах блока

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание «пропаганды» в интересах блока.
  • Альянс провел три встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а следующая встреча запланирована с членами Гильдии сценаристов Великобритании в Лондоне.
  • Некоторые представители киноиндустрии выразили недовольство по поводу использования искусства в пропагандистских целях, назвав это «возмутительным» и «явно пропагандистским».
ЛОНДОН, 3 мая - РИА Новости. НАТО проводит встречи с представителями киноиндустрии и обсуждает создание "пропаганды" в интересах блока, сообщает газета Guardian.
"НАТО проводит закрытые встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами кино и телевидения по всей Европе и США, что вызывает обвинения в том, что альянс стремится использовать искусство для создания "пропаганды" в интересах блока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что альянс провел три встречи с представителями киноиндустрии в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже.
Следующая встреча состоится с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB) в Лондоне. Темой обсуждения станет "ситуация с безопасностью в Европе и за ее пределами". НАТО, в частности, направила гильдии письмо, в котором говорится о реализации трех проектов, которые были "вдохновлены, по крайней мере частично, этими беседами".
По информации издания, некоторые представители индустрии недовольны ситуацией. Так, ирландский сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу "возмутительной" и "явно пропагандистской". Он заявил, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были также "очень оскорблены тем, что произведения искусства будут использоваться в поддержку войны".
"У многих людей, включая меня, есть друзья и семьи, или они сами родом из стран, которые не входят в НАТО, которые пострадали от войн, к которым НАТО присоединилась и которые она пропагандировала", - сказал он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Захарова сравнила НАТО с Анной Адамовной из "Покровских ворот"
18 марта, 08:45
 
В миреЕвропаСШАЛос-АнджелесНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала