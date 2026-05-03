Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века, проект перехода рассматривался в двух вариантах — мост или тоннель.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей, оценил для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

"Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей - ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный", - ответил Иванкин на просьбу оценить строительство моста на Сахалин с автомобильным и железнодорожным движением.

По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива.