Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 03.05.2026
Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

Иванкин: мост на Сахалин может стоить до 1,1 триллиона рублей

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСахалин
Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Сахалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей.
  • По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива.
  • Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века, проект перехода рассматривался в двух вариантах — мост или тоннель.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 триллиона рублей, оценил для РИА Новости президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.
Мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 миллиардов (рублей - ред.) за автомобильный мост, до 1,1 триллиона рублей за совмещенный", - ответил Иванкин на просьбу оценить строительство моста на Сахалин с автомобильным и железнодорожным движением.
По оценкам эксперта, длина моста составит от 6 километров в самой узкой части пролива.
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект перехода с Сахалина на материк рассматривался в двух вариантах - мост или тоннель. В последние годы чаще речь идет о строительстве моста.
Артем Лазарев, министр туризма Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Артем Лазарев: Сахалин и Курилы никого не оставят равнодушными
10 декабря 2025, 08:51
 
СтроительствоСахалинРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала