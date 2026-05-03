В Москве мальчик пострадал после ЧП с сигнальным пистолетом

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Мальчик пострадал из-за неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом на юго-востоке Москвы, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что вечером в полицию поступило сообщение о ранении несовершеннолетнего на Моршанской улице.
"Предварительно установлено, что пострадал мальчик в результате неосторожных действий своего знакомого с сигнальным пистолетом", - говорится в сообщении.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
