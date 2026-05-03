© РИА Новости

Митинг за мир собрал в Токио рекордное число участников

ТОКИО, 3 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Митинг за мир в 79-ю годовщину принятия "мирной" конституции Японии собрал в Токио рекордные 50 тысяч участников, сообщили РИА Новости организаторы.

В этом году в митинге принимает участие необычно большое число молодежи.

"Начиная с выборов в феврале (когда партия премьера Санаэ Такаити одержала историческую победу - ред.) я во что бы то ни стало не хочу допустить изменения конституции. Я несколько раз уже принимала участие в митингах в защиту "мирной" конституции, а сейчас решила прийти на самый большой и значимый", - сказала РИА Новости 25-летняя участница.

"Я считаю, что с точки зрения национальных интересов Японии нельзя менять конституцию. Я давно пришел к этому мнению, но в этот раз она меня позвала с собой, и я решил впервые принять участие", - сказал ее спутник, которому 31 год.

Митинг проходил под лозунгами: "Нет- войне!", "Нет изменению конституции!", "Нет милитаризации!, "Защитим конституцию и 9-ю статью".

В Японии 3 мая отмечается 79-я годовщина принятия конституции страны. Ее называют "мирной" из-за 9-й статьи, в которой Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армией.