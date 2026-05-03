Рейтинг@Mail.ru
Митинг за мир собрал в Токио рекордное число участников - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 03.05.2026 (обновлено: 09:08 03.05.2026)
Митинг за мир собрал в Токио рекордное число участников

Митинг за мир собрал в Токио рекордные 50 тысяч участников

© РИА НовостиМитинг за мир в 79-ю годовщину принятия "мирной" конституции Японии в Токио
Митинг за мир в 79-ю годовщину принятия мирной конституции Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости
Митинг за мир в 79-ю годовщину принятия "мирной" конституции Японии в Токио
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митинг за мир в Токио собрал рекордные 50 тысяч участников.
  • В этом году в митинге принимает участие необычно большое число молодежи.
  • Люди вышли с лозунгами "Нет войне!", "Нет изменению конституции!", "Нет милитаризации!", "Защитим конституцию и 9-ю статью".
ТОКИО, 3 мая – РИА Новости, Ксения Нака. Митинг за мир в 79-ю годовщину принятия "мирной" конституции Японии собрал в Токио рекордные 50 тысяч участников, сообщили РИА Новости организаторы.
В этом году в митинге принимает участие необычно большое число молодежи.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Россия озабочена риторикой Японии, заявил Рябков
3 февраля, 11:19
"Начиная с выборов в феврале (когда партия премьера Санаэ Такаити одержала историческую победу - ред.) я во что бы то ни стало не хочу допустить изменения конституции. Я несколько раз уже принимала участие в митингах в защиту "мирной" конституции, а сейчас решила прийти на самый большой и значимый", - сказала РИА Новости 25-летняя участница.
"Я считаю, что с точки зрения национальных интересов Японии нельзя менять конституцию. Я давно пришел к этому мнению, но в этот раз она меня позвала с собой, и я решил впервые принять участие", - сказал ее спутник, которому 31 год.
Митинг проходил под лозунгами: "Нет- войне!", "Нет изменению конституции!", "Нет милитаризации!, "Защитим конституцию и 9-ю статью".
В Японии 3 мая отмечается 79-я годовщина принятия конституции страны. Ее называют "мирной" из-за 9-й статьи, в которой Япония отказывается от войны как средства разрешения международных конфликтов и от обладания собственной армией.
Правящая Либерально-демократическая партия Японии и премьер Такаити заявляют о необходимости внести изменения в 9-ю статью, называя ее не отвечающей современным реалиям.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Глава МО Японии выступил за референдум по изменению конституции
10 февраля, 08:45
 
В миреЯпонияТокиоСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала