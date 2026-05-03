06:13 03.05.2026
В МИД рассказали, что ждет здание на Смоленской площади

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В правом корпусе исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади демонтируют внутренние стены, лестницы, части перекрытий и покрытий.
  • После ремонтно-восстановительных работ в МИД лестницы, кровельные покрытия, внутренние стены и отделка помещений будут восстановлены с учетом современных требований к пожарной безопасности.
  • Зона «А» (правая 16-этажная пристройка) будет оснащена современным климатическим оборудованием, противопожарными системами и другими инженерными сетями и оборудованием.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В правом корпусе исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади демонтируют в рамках ремонта все внутренние стены, лестницы, части перекрытий и покрытий для восстановления с учетом современных требований к пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
"Одновременно с этим в зоне "А" (Правая 16-ти этажная пристройка) внутри здания будет проведен весь комплекс работ, связный с реконструкцией, за исключением отдельных помещений, подлежащих реставрации", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседников агентства, "будут проведены демонтажные работы, включая демонтаж существующего инженерного оборудования и оборудования вертикального транспорта". Кроме того, "будут демонтированы все внутренние стены и перегородки, лестницы, части перекрытий и покрытий".
"После проведения ремонтно-восстановительных работ и усилений основных несущих конструкций будут восстановлены лестницы с учетом современных требований к пожарной безопасности, будут восстановлены кровельные покрытия внутренние стены и отделка помещений, заполнение дверных и оконных проемов", - разъяснили в МИД РФ.
Отмечается, что "зона "А" (правая 16-ти этажная пристройка) будет оснащена современным климатическим оборудованием, обеспечивающим комфортную работу, противопожарными системами, оборудованием вертикального транспорта, индивидуальным тепловым пунктом и комплексной трансформаторной подстанцией, обеспечивающей Зону "А" необходимой электрической мощностью и другими инженерными сетями и оборудованием".
Здание Министерства иностранных дел — одна из семи построенных "сталинских высоток" возведено в 1948—1953 годах.
Центральная часть здания состоит из 27 этажей, её высота — 172 метра. Цоколь облицован красным гранитом, а фасад — светлыми керамическими блоками. Центральная часть высотки через уступы ярусов переходит в боковые 16-этажные крылья, а за ними — в 6-этажные. Эти корпуса связывают массив здания с окружающей его жилой застройкой.
