В МИД рассказали, что ждет здание на Смоленской площади

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В правом корпусе исторического здания МИД России на Смоленской-Сенной площади демонтируют в рамках ремонта все внутренние стены, лестницы, части перекрытий и покрытий для восстановления с учетом современных требований к пожарной безопасности, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.

"Одновременно с этим в зоне "А" (Правая 16-ти этажная пристройка) внутри здания будет проведен весь комплекс работ, связный с реконструкцией, за исключением отдельных помещений, подлежащих реставрации", - рассказали в ведомстве.

По словам собеседников агентства, "будут проведены демонтажные работы, включая демонтаж существующего инженерного оборудования и оборудования вертикального транспорта". Кроме того, "будут демонтированы все внутренние стены и перегородки, лестницы, части перекрытий и покрытий".

"После проведения ремонтно-восстановительных работ и усилений основных несущих конструкций будут восстановлены лестницы с учетом современных требований к пожарной безопасности, будут восстановлены кровельные покрытия внутренние стены и отделка помещений, заполнение дверных и оконных проемов", - разъяснили в МИД РФ.

Отмечается, что "зона "А" (правая 16-ти этажная пристройка) будет оснащена современным климатическим оборудованием, обеспечивающим комфортную работу, противопожарными системами, оборудованием вертикального транспорта, индивидуальным тепловым пунктом и комплексной трансформаторной подстанцией, обеспечивающей Зону "А" необходимой электрической мощностью и другими инженерными сетями и оборудованием".

Здание Министерства иностранных дел — одна из семи построенных "сталинских высоток" возведено в 1948—1953 годах.