Эксперт назвала самый дешевый металл в мире

08:42 03.05.2026
Аналитик Левашенко назвала свинец самым дешевым металлом в мире

Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну.
  • Низкая стоимость свинца объясняется его уменьшающимся применением в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях, где его замещают литием и никелем.
  • Мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Самым дешевым металлом в мире является свинец, его стоимость едва достигает 2 тысяч долларов за тонну, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
"Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец - его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну", - сказала она.
Левашенко объясняет такую низкую стоимость металла тем, что он все менее применим и востребован в секторах, где он используется - в автомобильной промышленности и аккумуляторных батареях. Там его активно замещают другими металлами - литием и никелем.
"Он также применяется и для производства различных пигментов и красок (около 5% потребления), а также для различных защитных покрытий зданий/строений, при производстве медицинской аппаратуры - например, рентгенографической", - добавила эксперт.
Свинец получают из концентратов - продуктов добычи полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Основными производителями такого сырья являются Китай, на который приходится 42,3%, Австралия - 10,2%, Перу - 5,9%, США - 5,8% и Россия - 5,4%.
Согласно отчету геологической службы США, на начало 2026 года мировые ресурсы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а самые крупные месторождения расположены в Австралии, Китае и России.
