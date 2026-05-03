На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тела четырех человек нашли на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области.
- Поисково-спасательные работы идут круглосуточно.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На угольном разрезе в Сусуманском округе нашли тела четырех человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Предприятием будет организована адресная помощь родственникам погибших, работают психологи", — говорится в заявлении.
© Следственный комитет Российской ФедерацииРазбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Поисково-спасательные работы идут круглосуточно, добавили в ведомстве.
ЧП на Кадыкчанском угольном разрезе произошло в четверг. Всего под завалами оказались восемь человек. Как заявил гендиректор предприятия Александр Нестерович, причиной стал сход селя.
На месте обрушения развернули оперативный штаб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей.