Рейтинг@Mail.ru
На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 03.05.2026 (обновлено: 17:45 03.05.2026)
На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек

МЧС: на угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех погибших

© Следственный комитет Российской ФедерацииРазбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Следственный комитет Российской Федерации
Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тела четырех человек нашли на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области.
  • Поисково-спасательные работы идут круглосуточно.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На угольном разрезе в Сусуманском округе нашли тела четырех человек, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Предприятием будет организована адресная помощь родственникам погибших, работают психологи", — говорится в заявлении.
© Следственный комитет Российской ФедерацииРазбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Следственный комитет Российской Федерации
Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Поисково-спасательные работы идут круглосуточно, добавили в ведомстве.
ЧП на Кадыкчанском угольном разрезе произошло в четверг. Всего под завалами оказались восемь человек. Как заявил гендиректор предприятия Александр Нестерович, причиной стал сход селя.
На месте обрушения развернули оперативный штаб. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть людей.
Сотрудник СК РФ на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Под завалами в шахте на Колыме оказались четыре иностранца
1 мая, 05:01
 
Магаданская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала