На угольном разрезе в Магаданской области нашли тела четырех человек

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На угольном разрезе в Сусуманском округе нашли тела четырех человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

Разбор завалов на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео

ЧП на Кадыкчанском угольном разрезе произошло в четверг. Всего под завалами оказались восемь человек. Как заявил гендиректор предприятия Александр Нестерович, причиной стал сход селя.