Ж/д транзит в Калининград приостановили из-за ЧП в Литве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания "Литовские железные дороги".
"В Есе (Каунасский район) сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавшие из Дуйсбурга. Оставшиеся вагоны остались на дороге, некоторые из них перевозили метанол. Прибывшие на место происшествия сотрудники Департамента противопожарной охраны оценили ситуацию и безопасность. Опасности от этого груза нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за аварии будет остановлено движение и по соседним колеям, что затронет 22 пассажирских поезда.
"Инцидент также затронул два транзитных пассажирских поезда. Транзитное пассажирское движение поездов будет полностью остановлено на некоторое время", — сообщили в компании.
Как передает агентство ELTA со ссылкой на представителя компании, авария произошла в субботу около 23:00 (совпадает с мск), поезд отцепили и теперь должны начаться работы по удалению сошедших с рельсов вагонов и локомотива.
