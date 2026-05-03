Лидер Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня.
- Он добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил в соцсети X лидер страны Мигель Диас-Канель.
"Президент США (Дональд Трамп. — Прим. ред.) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт", — написал Диас-Канель.
Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.
Накануне газета Politico со ссылкой на осведомленный источник написала, что Белый дом рассматривает возможность применения против Кубы военной силы. По данным издания, Штаты настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий и разрешении привлекать больше иностранных инвестиций. Кроме того, они хотят обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы.
В пятницу Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе.
В тот же день он допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что житель острова якобы с благодарностью сдадутся после этого.
Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.
В конце января Трамп утвердил указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.
С тех пор эта страна переживает топливный кризис. Из-за этого на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени там проходят протесты. Правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Вашингтон стремится задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми. В конце марта российский танкер "Анатолий Колодкин" доставил на Кубу гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.