Лидер Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военная угроза со стороны США в отношении Кубы достигла беспрецедентного уровня, заявил в соцсети X лидер страны Мигель Диас-Канель.

« "Президент США Дональд Трамп . — Прим. ред.) поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного уровня... Международное сообщество должно... вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт", — написал Диас-Канель

Президент добавил, что агрессор столкнется на Кубе с решимостью народа защищать суверенитет и независимость.

Накануне газета Politico со ссылкой на осведомленный источник написала, что Белый дом рассматривает возможность применения против Кубы военной силы. По данным издания, Штаты настаивают на приватизации кубинских государственных предприятий и разрешении привлекать больше иностранных инвестиций. Кроме того, они хотят обязать кубинцев покупать американские энергоресурсы.

В пятницу Трамп подписал указ, который вводит ограничения против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе

В тот же день он допустил возможность отправки авианосца "Авраам Линкольн" к берегам Кубы и заявил, что житель острова якобы с благодарностью сдадутся после этого.

Власти острова неоднократно заявляли, что санкционное давление Вашингтона направлено на подрыв экономики страны и ухудшение условий жизни населения.

В конце января Трамп утвердил указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности.