"Занимают новые территории". По России распространяется смертельная угроза

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Захар Андреев. Десятки тысяч пострадавших, миллионы — в опасности. В стране — пик активности клещей. Почему ситуация ухудшается с каждым годом и как защититься — в материале РИА Новости.

"Рост — 200 процентов"

С начала сезона в медицинские организации обратилось более 18 тысяч россиян в связи с укусами клещей, сообщает Роспотребнадзор. Больше всего — в Иркутской, Омской, Белгородской, Вологодской, Архангельской, Костромской областях, Алтайском и Забайкальском краях, а также в Республике Алтай. За две недели рост — 200 процентов, и это на фоне холодов.

Краснодарском крае Ставрополье и других регионах. Впрочем, в прошлом году после теплой зимы ситуация была еще хуже. Так, 29 апреля 2025-го Роспотребнадзор проинформировал о 29,8 тысячи пострадавших — на десять тысяч с лишним больше, чем в этот раз. Уменьшение количества укусов фиксируют в Татарстане и других регионах.

Но радоваться рано — членистоногие еще возьмут свое.

"Пик активности иксодовых клещей в центральной части России обычно приходится на конец апреля — первую половину мая. То есть, грубо говоря, как раз на майские праздники. Поэтому то, что сейчас максимум укусов, — это совершенно нормальная ситуация. Да, в тех регионах, где выпал снег, их активность временно снизится. Но как только повысится температура, растает снег и все подсохнет, клещи опять станут подстерегать своих жертв, кусать их и, увы, порой передавать самые неприятные заболевания", — объясняет РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, спад произойдет к середине июня. Дело в том, что иксодовые клещи не любят слишком жаркую погоду — по крайней мере, те виды, которые обитают в средней полосе.

"Потихоньку продвигаются"

Количество клещей меняется от сезона к сезону.

"Для большинства мелких беспозвоночных животных характерны периодические колебания численности. В какой-то год — чуть больше, в какой-то — чуть меньше. Может сказаться и продолжительность зимы, и толщина снежного покрова, и то, насколько сильными были морозы, и насколько благоприятным для них был предыдущий теплый сезон. Обычно никаких драматических масштабов эти колебания не достигают", — говорит Марьинский.

В средней полосе иксодовые клещи передают в основном две инфекции: смертельно опасный энцефалит и менее опасное, но все равно тяжелое заболевание под названием боррелиоз, или болезнь Лайма. Доля клещей — переносчиков энцефалита — 1,2-1,3 процента паукообразных, снятых с людей. Соответственно, и заболеваемость клещевым энцефалитом держится примерно на одном уровне.

© ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Клещ на теле человека

А вот боррелиозом — постепенно увеличивается, примерно на один процент в год. Возбудитель болезни Лайма переносят от четверти до половины клещей, снятых с человека. Правда, рост показателей может быть связан с расширением охвата населения лабораторными исследованиями, указывала ранее РИА Новости старший научный сотрудник Северо-Кавказского федерального университета Анна Волынкина.

Но есть и устойчивая негативная динамика — на фоне глобального потепления клещи осваивают новые территории. Идут на север. "В северных регионах Европейской России, где раньше укусы клещей фиксировались крайне редко или не регистрировались вовсе, в последние годы это происходит чаще. С уверенностью можно говорить, что ареал обитания иксодовых клещей простирается до самого севера Карелии, до южных границ Мурманской области. За этим, безусловно, очень тщательно следят специалисты, и здесь все под контролем. Но то, что они потихоньку продвигаются, — знать об этом стоит", — отмечает Марьинский.

Спешить необязательно

Если клещ укусил, первым делом его нужно удалить.

"И не паниковать. Вероятность энцефалита даже в эндемичном регионе — не сто процентов, не каждый клещ является носителем. Но играть в русскую рулетку, поскольку заболевание смертельно опасное, нельзя", — подчеркивает эксперт.

Извлеките клеща — если вы уверены, что способны на это. Если нет — обратитесь в медицинское учреждение, продолжает собеседник РИА Новости.

И уточняет: спешить смысла нет.

"Чем раньше вы его извлечете, тем, возможно, на меньшую глубину он успеет впиться. Но если он уже начал пить кровь, то впился достаточно. Исследования последних 20 лет показывают, что в первые же минуты кровососания клещ передает всех возбудителей. Поэтому торопиться не нужно", — объясняет биолог.

Затем клеща надо сдать на анализ, чтобы проверить на энцефалит и боррелиоз. А дальше — все в руках врачей.

Кому нужна прививка

Однако лучше обезопасить себя заранее. И не игнорировать возможность вакцинации — от клещевого энцефалита есть прививка. Надо сказать, что россияне в последние годы становятся сознательнее: объемы иммунизации от энцефалита растут. За последние десять лет количество привитых в год увеличилось с 2,9 до четырех миллионов человек. В 2026-м таких уже 1,6 миллиона

"Вакцинация особенно необходима, если вы живете в регионе, эндемичном по клещевому энцефалиту (где высока вероятность получить его при укусе), или собираетесь в туристическую поездку в такой регион", — уточняет Марьинский.

Роспотребнадзор ежегодно публикует список административных территорий, где фиксируются случаи клещевого энцефалита. Однако, замечает биолог, даже в неэндемичных регионах все равно существует вероятность передачи вируса — хоть и небольшая.

От боррелиоза же прививки нет. Поэтому меры предосторожности все равно лучше предпринять, даже если вы не собираетесь посещать особо опасные территории.

Как защититься от укуса

Лучший способ защиты — не допустить укуса. Для этого нужно знать несколько простых правил. Первое: угроза исходит снизу.

"Клещи не летают, не прыгают, не пикируют с деревьев. Они поджидают жертву на травинках или веточках вдоль тропинок. Как вычисляют удачную травинку? По потожировым следам. Основные их цели — это не люди, а другие лесные млекопитающие. Когда звери ходят по тропинкам, они трутся боками о травинки и веточки, оставляют следы. Клещи сидят там, поджидая жертву, готовые зацепиться. Либо они могут заползать с земли — это важно помнить, если вы присели на пень или на траву", — объясняет ученый.

Важно обработать одежду противоклещевыми репеллентами. Главное — пользоваться ими согласно инструкции и ориентироваться на время их работы. Особое внимание уделите штанам и ботинкам, потому что выше полутора метров клещи обычно не поднимаются.

"Если вы обработали штаны, а потом прошли по полю с мокрой травой, которая хлестала по ногам, репеллент, скорее всего, смылся — нужно повторить процедуру", — добавляет Марьинский.

И приводит "эстетически сомнительный" лайфхак, который сводит вероятность укуса к минимуму: заправить брючины в носки. Еще рекомендация: во второй половине весны — начале лета, в пик активности клещей, лучше ходить в лес в максимально однотонных и светлых штанах. Одежда защитного цвета спрячет не только вас, но и клеща. На светлой однотонной ткани вы легко увидите прицепившегося вредителя. Когда вы возвращаетесь из леса или с поля (на травинках в поле они тоже прекрасно могут сидеть) домой в это время года, имеет смысл протрясти одежду.