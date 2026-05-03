В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Важно отметить, что активность клещей возрастает весной и в начале лета из-за более высоких температур и условий окружающей среды, что приводит к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами", - рассказали агентству.

Как отметили в организации, с потеплением и увеличением активности на открытом воздухе "возрастает риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать такие инфекции, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма".