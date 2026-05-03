В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета - РИА Новости, 03.05.2026
В ВОЗ предупредили об активизации клещей в начале лета

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры.
  • С потеплением возрастает риск контакта с клещами, которые могут передавать такие инфекции, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма.
  • Более 1,6 миллиона граждан РФ в 2026 году сделали прививку от клещевого энцефалита.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Активность клещей возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Важно отметить, что активность клещей возрастает весной и в начале лета из-за более высоких температур и условий окружающей среды, что приводит к повышению риска заболеваний, передаваемых клещами", - рассказали агентству.
Как отметили в организации, с потеплением и увеличением активности на открытом воздухе "возрастает риск контакта с клещами и насекомыми, которые могут передавать такие инфекции, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма".
Как сообщил ранее Роспотребнадзор, более 1,6 миллиона граждан РФ в 2026 году сделали прививку от клещевого энцефалита. Согласно данным службы, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 18 тысяч граждан в связи с укусами клещей.
