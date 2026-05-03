На круизном судне в Атлантике произошла вспышка хантавируса, есть погибшие

- На круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка респираторного заболевания, предположительно, хантавируса.
- По предварительным данным, погибли не менее двух человек, по словам осведомленного источника — трое.
- ВОЗ осведомлена о тяжелых случаях заболевания на судне.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Не менее двух человек погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, сообщил телеканал France24 со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Два человека погибли в результате вспышки респираторного заболевания на круизном судне в Атлантике", - говорится в материале.
При этом, по словам осведомленного источника, по предварительным данным, число погибших составляет три человека.
"ВОЗ осведомлена о тяжелых случаях острого респираторного заболевания на круизном судне, совершающем плавание в Атлантике", - заявил агентству Франс Пресс неназванный представитель ВОЗ.
Отмечается, что речь идет о предполагаемой вспышке хантавируса.
