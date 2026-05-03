Муфтий рассказал, когда начнется хадж

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Хадж в 2026 году начнется 25 мая, а его кульминация придется на 26 мая, сказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу муфтий Рушан Аббясов.
"В 2026 году основные дни хаджа приходятся на конец мая: его начало ожидается 25 мая, 26 мая мусульмане встретят День Арафа — кульминацию паломничества", – сказал РИА Новости Аббясов.
Хадж – это паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни. Оно ежегодно проходит перед одним из главных праздников в исламе: праздником жертвоприношения, или Курбан-байрамом (по-арабски – Ид аль-Адха). В 2026 году Курбан-байрам наступит с заходом солнца 26 мая.
Праздничными днями Курбан-байрама также считаются три дня после 27 мая, добавил муфтий.
"Эти даты имеют особое значение для миллионов верующих по всему миру, объединяя их в стремлении к духовному совершенству и следованию заветам пророка Ибрахима (мир ему)", – заключил Рушан Аббясов.
Курбан-байрам связан с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Аллах остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком. По мусульманскому толкованию этого сюжета, Аллах таким образом испытал веру пророка.
