В Подмосковье перевернулся катамаран с пассажирами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В микрорайоне Павшинская пойма в Красногорске перевернулся катамаран.
- После инцидента из воды подняли семь детей и пять взрослых.
- Погибших нет.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Катамаран перевернулся в подмосковном Красногорске, пассажиры судна подняты из воды, погибших нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.
«
"В микрорайоне Павшинская пойма перевернулся катамаран. Направлена бригада аварийно-спасательного отряда "Красногорск", полиция. На месте работают три бригады скорой помощи. Люди подняты из воды. Погибших нет", - рассказали в пресс-службе администрации.
Как уточнили в пресс-службе, после инцидента из воды подняли семь детей и пять взрослых.
В Ленинградской области перевернулась лодка, есть погибшие
2 января, 20:34