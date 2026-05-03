В Подмосковье перевернулся катамаран с пассажирами

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Катамаран перевернулся в подмосковном Красногорске, пассажиры судна подняты из воды, погибших нет, сообщили РИА Новости в администрации городского округа.

Как уточнили в пресс-службе, после инцидента из воды подняли семь детей и пять взрослых.