Трамп вновь призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху
22:16 03.05.2026
Трамп вновь призвал президента Израиля помиловать Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп призвал президента Израиля Герцога помиловать Нетаньяху.
  • Герцог заявил, что решение о помиловании Нетаньяху будет приниматься в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой.
  • В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что президент Израиля Ицхак Герцог должен помиловать израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне продолжающихся судебных разбирательств против него, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.
"Трамп вновь призвал президента Герцога помиловать Биньямина Нетаньяху", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании.
Трамп в интервью Kan назвал Нетаньяху "премьер-министром военного времени". "Израиля бы не существовало, если бы не я и Биби (Нетаньяху - ред.), именно в таком порядке. Вам нужен премьер-министр, который может сосредоточиться на войне, а не на глупостях", - заявил Трамп в интервью.
Герцог ранее неоднократно заявлял, что решение о помиловании Нетаньяху, в отношении которого в суде рассматриваются несколько дел, будет приниматься строго в соответствии с законом и процедурами, установленными правовой системой, а также по совести.
В апреле газета New York Times сообщила со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников, что Герцог вместо помилования Нетаньяху по делу о коррупции хотел бы сначала добиться от него признания вины. Источники газеты подчеркнули, что президент ставит своей целью укрепление единства и потому на текущем этапе не планирует как-либо отвечать на прошение Нетаньяху о помиловании, а предпочитает решить этот вопрос путем переговоров.
В декабре 2024 года в окружном суде Тель-Авива начались слушания по давним делам против израильского премьера. В отношении Нетаньяху расследуется несколько уголовных дел. Нетаньяху же ранее утверждал, что цель обвинений против него - смещение его с поста главы правительства.
