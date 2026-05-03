Крупнейший московский дата-центр после перебоев работает в штатном режиме

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший московский дата-центр ММТС-9 IT-провайдера РТК-ЦОД работает в штатном режиме за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев в электроснабжении, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера.
"ММТС-9 продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая устойчивость сервисов за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев на городской электроподстанции", - сообщили в компании.
Там добавили, что специалисты площадки и городских энергослужб работают в координации для восстановления стандартной схемы электроснабжения.
Отмечается, что обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе рунета и клиентских сервисов это не отражается.