Крупнейший московский дата-центр после перебоев работает в штатном режиме

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший московский дата-центр ММТС-9 IT-провайдера РТК-ЦОД работает в штатном режиме за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев в электроснабжении, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера.

"ММТС-9 продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая устойчивость сервисов за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев на городской электроподстанции", - сообщили в компании.

Там добавили, что специалисты площадки и городских энергослужб работают в координации для восстановления стандартной схемы электроснабжения.