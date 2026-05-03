Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший московский дата-центр после перебоев работает в штатном режиме - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 03.05.2026
Крупнейший московский дата-центр после перебоев работает в штатном режиме

Крупнейший московский дата-центр ММТС-9 работает в штатном режиме

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
Перейти в медиабанк
Работа за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Крупнейший московский дата-центр ММТС-9 работает в штатном режиме.
  • Он перешел на резервные источники электропитания после перебоев на городской электроподстанции.
  • Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов перебои не отразились.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Крупнейший московский дата-центр ММТС-9 IT-провайдера РТК-ЦОД работает в штатном режиме за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев в электроснабжении, сообщили РИА Новости в пресс-службе провайдера.
"ММТС-9 продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая устойчивость сервисов за счет перехода на резервные источники электропитания после перебоев на городской электроподстанции", - сообщили в компании.
Там добавили, что специалисты площадки и городских энергослужб работают в координации для восстановления стандартной схемы электроснабжения.
Отмечается, что обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе рунета и клиентских сервисов это не отражается.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
В Подмосковье не вводили ограничений на работу проводного интернета
2 мая, 17:03
 
ПроисшествияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала