США передали Пакистану ответ на предложения Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США передали Пакистану ответ на предложение Ирана по урегулированию.
- Предложение состоит 14 пунктов.
- Иранские власти сейчас рассматривают этот ответ.
ТЕГЕРАН, 3 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов, Тегеран в настоящий момент рассматривает его, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи добавил, что тематики иранской ядерной программы в переговорах между Тегераном и Вашингтоном нет, все обсуждения касаются исключительно окончания военного конфликта между двумя странами в регионе Ближнего Востока.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.