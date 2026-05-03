США передали Пакистану ответ на предложения Ирана - РИА Новости, 03.05.2026
23:24 03.05.2026
США передали Пакистану ответ на предложения Ирана

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США передали Пакистану ответ на предложение Ирана по урегулированию.
  • Предложение состоит 14 пунктов.
  • Иранские власти сейчас рассматривают этот ответ.
ТЕГЕРАН, 3 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов, Тегеран в настоящий момент рассматривает его, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"США передали Пакистану ответ на иранское предложение из 14 пунктов, иранские власти сейчас рассматривают этот ответ", - сказал Багаи, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Багаи добавил, что тематики иранской ядерной программы в переговорах между Тегераном и Вашингтоном нет, все обсуждения касаются исключительно окончания военного конфликта между двумя странами в регионе Ближнего Востока.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
