23:13 03.05.2026
Иран опроверг сообщения о совместном с США разминировании Ормуза

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
  • Иран опроверг сообщения о совместной с США операции по разминированию Ормузского пролива.
  • Официальный представитель МИД Ирана Багаи назвал такие сообщения "плодом воображения" СМИ.
ТЕГЕРАН, 3 мая – РИА Новости. Иран не обсуждал с США вопросы совместной операции по разминированию Ормузского пролива, такие сообщения являются "плодом воображения" СМИ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Вообще, в наших предложениях (Вашингтону – ред.) нет такого пункта. На мой взгляд, такое утверждение - всего лишь плод воображения некоторых СМИ", - заявил Багаи.
Такое заявление Багаи сделал в ответ на вопрос ведущего иранской гостелерадиокомпании о том, подтверждает ли он сообщения телеканала Al Jazeera о том, что Иран и США планируют провести совместную операцию по разминированию Ормузского пролива.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
