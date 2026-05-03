Иран опроверг сообщения о совместном с США разминировании Ормуза

ТЕГЕРАН, 3 мая – РИА Новости. Иран не обсуждал с США вопросы совместной операции по разминированию Ормузского пролива, такие сообщения являются "плодом воображения" СМИ, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Вообще, в наших предложениях (Вашингтону – ред.) нет такого пункта. На мой взгляд, такое утверждение - всего лишь плод воображения некоторых СМИ", - заявил Багаи.
Такое заявление Багаи сделал в ответ на вопрос ведущего иранской гостелерадиокомпании о том, подтверждает ли он сообщения телеканала Al Jazeera о том, что Иран и США планируют провести совместную операцию по разминированию Ормузского пролива.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.