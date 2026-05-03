15:55 03.05.2026 (обновлено: 17:17 03.05.2026)
В Иране пригрозили отправить американские войска и корабли на кладбище

Резайи пригрозил уничтожить американские войска и корабли в ответ на блокаду

Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный советник верховного лидера Ирана назвал США пиратской державой.
  • Он пригрозил отправить американские корабли и войска на кладбище.
  • Такое заявление он сделал в ответ на морскую блокаду Ормузского пролива.
  • Дональд Трамп и сам сравнивал ее с пиратством, называя очень прибыльной.
ТЕГЕРАН, 3 мая — РИА Новости. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резайи в ответ на морскую блокаду США Ормузского пролива пригрозил Вашингтону, что американские войска и корабли "окажутся на кладбище".
«

"США — единственная пиратская держава в мире, обладающая авианосцем. Наша способность бороться с пиратами ничем не уступает нашей способности топить военные корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и войска окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане", — написал он в соцсети X.

В субботу президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, назвав это "очень прибыльным делом". До этого в апреле Центральное командование армии США сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил это как нападение и нарушение режима прекращения огня.
На этой неделе ИРИ передала США текст нового мирного плана через пакистанских посредников. До этого телеканал Al Mayadeen утверждал, что исламская республика предложила трехэтапную формулу для продолжения диалога.
Так, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом, а после затронут ядерную программу. При этом переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.
Трампа это предложение не устроило. По данным СМИ, он планирует долгосрочную блокаду Ирана. При этом, как отмечается, возобновление бомбардировок или выход из конфликта он счел более рискованными вариантами.
