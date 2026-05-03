СМИ: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Иран в своем предложении по мирному урегулированию требует перейти к обсуждению ядерной программы только после того, как будет достигнуто соглашение по остальным вопросам, в том числе снятию американской блокады с Ормузского пролива и прекращению войны в Иране и Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее иранские СМИ сообщали о том, что план Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
"Оно (иранское предложение - ред.) устанавливает дедлайн в один месяц для переговоров о сделке по открытию Ормузского пролива, прекращению морской блокады со стороны США и окончательному завершению войны в Иране и в Ливане... Только после того, как подобная сделка будет достигнута, начнется следующий месяц переговоров, чтобы попытаться достичь сделки по ядерной программе", - говорится в публикации со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием иранского плана.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.