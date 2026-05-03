Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 03.05.2026
СМИ: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам

Axios: Иран хочет говорить по атому после соглашения по остальным вопросам

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран требует перейти к обсуждению своей ядерной программы только после достижения соглашения по другим вопросам, включая снятие американской блокады с Ормузского пролива и прекращение войны в Иране и Ливане.
  • Иранское предложение устанавливает месячный дедлайн для переговоров о сделке по открытию Ормузского пролива, прекращению морской блокады со стороны США и завершению войны в Иране и Ливане.
  • Посол Ирана в России отмечал, что иранская ядерная программа носит мирный характер и исламская республика не стремится к обладанию ядерным оружием.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Иран в своем предложении по мирному урегулированию требует перейти к обсуждению ядерной программы только после того, как будет достигнуто соглашение по остальным вопросам, в том числе снятию американской блокады с Ормузского пролива и прекращению войны в Иране и Ливане, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ранее иранские СМИ сообщали о том, что план Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
СМИ: Аракчи посетовал на ложные стереотипы Европы о ядерной программе Ирана
Вчера, 02:04
"Оно (иранское предложение - ред.) устанавливает дедлайн в один месяц для переговоров о сделке по открытию Ормузского пролива, прекращению морской блокады со стороны США и окончательному завершению войны в Иране и в Ливане... Только после того, как подобная сделка будет достигнута, начнется следующий месяц переговоров, чтобы попытаться достичь сделки по ядерной программе", - говорится в публикации со ссылкой на двух людей, знакомых с содержанием иранского плана.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Трамп пообещал вскоре рассмотреть план, который Иран направил США
Вчера, 01:57
 
В миреИранОрмузский проливСШАКазем ДжалалиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала