СМИ: Аракчи посетовал на ложные стереотипы Европы о ядерной программе Ирана

02:04 03.05.2026
Press TV: Аракчи посетовал на ложные стереотипы Европы о ядерной программе Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе.
  • Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Аракчи выразил сожаление по поводу неконструктивного и безответственного поведения некоторых европейских стран, повторяющих ложные стереотипы об иранской ядерной программе", - говорится в публикации Press TV в его Telegram-канале.
Аракчи, по данным телеканала, также подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, а европейским странам следовало бы осудить агрессию США и Израиля против Ирана, а также призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.
