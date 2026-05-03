СМИ: Аракчи посетовал на ложные стереотипы Европы о ядерной программе Ирана

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе.
- Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с итальянским коллегой Антонио Таяни выразил разочарованность по поводу повторения европейскими лидерами ложных стереотипов об иранской ядерной программе, сообщает иранский телеканал Press TV.
"Аракчи выразил сожаление по поводу неконструктивного и безответственного поведения некоторых европейских стран, повторяющих ложные стереотипы об иранской ядерной программе", - говорится в публикации Press TV в его Telegram-канале.
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что исламская республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.