СМИ: мирный план Ирана из 14 пунктов содержит требование о репарациях

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Иранский план по мирному урегулированию конфликта с США и Израилем состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций Тегерану, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на агентство Tasnim.
"Ключевые детали иранского ответа из 14 пунктов на 9 пунктов США... США предложили прекращение огня на два месяца, однако Иран настаивает на том, чтобы вопросы были решены за 30 дней, смещая фокус с возобновления перемирия на полноценное окончание войны", — говорится в публикации Press TV в Telegram-канале.
Среди основных требований Тегерана — выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем. Кроме того, Иран требует разморозить свои активы за рубежом и снять с него санкции.
Президент США Дональд Трамп, комментируя в соцсети Truth Social иранский план, усомнился в том, что он будет "приемлемым", поскольку исламская республика, по его словам, еще "не заплатила достаточно высокую цену за то, что сделала с человечеством и миром за последние 47 лет".
Как передавало в пятницу агентство IRNA, 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с исламской республикой до завершения переговоров. Позднее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Тегеран через Исламабад предложил Вашингтону трехэтапную формулу для продолжения диалога.
По данным СМИ, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом, и лишь потом затронут иранскую ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.
Как рассказал агентству Reuters американский чиновник, Дональд Трамп остался недоволен таким предложением. После этого газета WSJ сообщила, что он планирует долгосрочную блокаду Ирана. Возобновление бомбардировок или выход из конфликта президент США счел более рискованными вариантами.