Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран

Лишь только стало ясно, что лихой ковбойский наскок на Иран не принес мгновенной победы, на первый план вышли два ключевых вопроса: как долго это все продлится и каков будет ущерб для самих Соединенных Штатов, поскольку потери всех участников цепочки экспорта-импорта нефти, газа, удобрений и серной кислоты полезли наружу буквально сразу. Издание Bloomberg опубликовало собственный спотовый индекс текущего состояния агропромышленного сектора США . Из него следует, что количество банкротств фермерских хозяйств в соотношении год к году увеличилось на 46 процентов, причем эта негативная динамика сохраняется третий год подряд, то есть предпосылки были заложены еще в разгар президентства Джо Байдена

Также аналитики Bloomberg подсчитали, что к концу первого полугодия 2026-го на территории Соединенных Штатов будет действовать 1,9 миллиона фермерских хозяйств. Цифра вроде бы внушительная, но только если не знать, что это наихудший показатель за всю историю существования североамериканского государства.

Предвосхищая логичные вопросы, Bloomberg сразу же приводит основные причины спада. Стоимость дизельного топлива, являющегося расчетным финансовым базисом любого сельскохозяйственного производства, в Соединенных Штатах всего за год увеличилась на 54,4 процента. В связи с этим (но не только) 70 процентов опрошенных американских фермеров заявили, что из-за резкого скачка попутных цен они не смогут в период посевной и первичной вегетации сельхозкультур в полной мере внести необходимые объемы удобрений. Здесь, безусловно, возможны манипуляции как со стороны Bloomberg, традиционно выступающего в роли главного информационного рупора Демократической партии, так и фермеров, намеренно сгущающих краски в надежде получить определенные льготы и преференции. Однако дефицит удобрений определенно имеет место, потому Министерство сельского хозяйства США уже сейчас наверняка прикидывает возможное снижение урожайности по основным товарным культурам и, соответственно, последствия как для внутреннего, так и для экспортного рынка.

Напомним, что Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции в мире, ежегодно зарабатывая на продаже свыше 190 миллиардов долларов. Для понимания разрядности и важности данного направления добавим, что сельское хозяйство в общей структуре внешней торговли США уступает только торговле оружием (331 миллиард долларов в год), углеводородам (309 миллиардов), машиностроению и компьютерным технологиям (283 миллиарда), электро- и электронному оборудованию (226 миллиардов). Американские фермеры на внешних рынках зарабатывают больше, чем весь сектор фармацевтики и органической химии, вместе взятый.

Bloomberg неспроста вместе вывел дизельное топливо и удобрения в разряд негативных факторов, так как они действительно неразрывно связаны. В современном мире сельскохозяйственное производство — это вид деятельности с высокой степенью рисков, что и обуславливает большое количество ежегодно банкротящихся хозяйств. Ключевой проблемой является неспособность погашения кредитов, которые берутся перед посевной в расчете на прогнозную урожайность. В расчетах также учитывается медианная стоимость автомобильного топлива, масел, электроэнергии и сбытовых цен на выращиваемую сельскохозяйственную культуру. Для каждой переменной закладывается определенный коридор возможных колебаний, исходя из чего фермер (и банк) понимают потенциальную окупаемость и маржинальность.

России с 2024 года для аграриев применяется плавающая процентная ставка по кредитам, причем она разнится очень сильно в зависимости от направления. В приоритетных, таких как селекционные работы, генетические исследования, молочное скотоводство, сезонно-полевые работы и деятельность тепличных комплексов, кредит можно получить под восемь процентов, а по всем прочим ставка в среднем составляет 12,5 процента. При этом наше государство субсидирует из бюджета до 70 процентов ключевой ставки по приоритетным направлениям и до 50 процентов по всем остальным.

Управление обслуживания фермеров (FSA) Министерства сельского хозяйства США сообщает, что средняя процентная ставка по фермерским кредитам в текущем году составляет 8,5 процента и выше. В данном случае это то самое легендарное бюрократическое крючкотворство, так как американские фермеры возмещают займы сразу по нескольким расчетным позициям. Если покопаться в документах FSA, то по состоянию на апрель текущего года среднестатистический фермер из Калифорнии Айовы или Небраски (три главных агропромышленных региона) помимо тела кредита также погашает 4,8 процента за операционные расходы, 5,9 процента за владение земельным наделом и 1,7 процента за каждую платежную операцию.

Кардинальное отличие государственного подхода между Россией и США заключается в том, что наше правительство погашает часть кредитов, а упомянутое FSA помогает эти самые кредиты брать. Особенно отмечается помощь начинающим и социально незащищенным фермерам. Правда, ежегодно выделяется порядка 20 миллиардов долларов, но они без остатка идут на страхование урожая и используются в качестве банковской гарантии обеспечения платежей.

Американские стандартизированные нормативы подразумевают, что на вспашку, посев или сбор урожая каждая единица техники расходует в среднем от двух до шести галлонов дизеля на акр, то есть грубо — от двадцати до шестидесяти литров на гектар. Подсчитано, что удорожание дизеля на один доллар повышает стоимость операционных расходов на двадцать центов в пересчете на каждую милю. И это только топливо, которое не находится в вакууме и автоматически тянет за собой удорожание масел и электричества. На сайте FSA прямым текстом написано, что большинство банкротств среди фермеров отмечается даже в тех случаях, когда цены на масла и киловатт-часы не растут пропорционально стоимости дизельного топлива.

В первую десятку видов сельскохозяйственной продукции входят соевые бобы, кукуруза, говядина и свинина, молочные продукты, пшеница, хлопок, различные орехи и фрукты. Они же являются ключевыми экспортными позициями. Профильное издание Wisconsin State Farmer пишет, что самое тяжелое положение ожидает производителей кукурузы, так как эта культура требует максимального привлечения средств механизации и удобрений. Остальным фермерам тоже расслабляться не стоит, ведь дорогой дизель — это не только кратно возросшая стоимость работ, но и подорожавшая транспортировка готовой продукции, которая тоже будет отъедать часть прибыли.