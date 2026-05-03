В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти

ДОХА, 3 мая - РИА Новости. Ирак может восстановить добычу и экспорт нефти до прежнего уровня через неделю после открытия Ормузского пролива, сообщил заместитель министра нефти Ирака Бассем Мухаммед.

Мухаммед указал, что сейчас проводится инспекция трубопровода Киркук-Фиш-Кабур, который является новым ответвлением магистрального нефтепровода Киркук-Джейхан. Его ввод в эксплуатацию запланирован на конец месяца.