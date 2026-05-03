В Индии разъяренный слон убил человека в индуистском храме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В индийском штате Керала слон, привезенный для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и напал на автомобиль, насмерть затоптав водителя.
- Слон крушил все в течение двух часов и препятствовал оказанию помощи.
- Аналогичный инцидент произошел в тот же день в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда, где слоном был затоптан 25-летний помощник дрессировщика.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Разъяренный слон в индийском штате Керала, привезенный для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и напал на автомобиль, насмерть затоптав водителя, сообщает британское издание Sun.
Животное хоботом пробило припаркованный легковой автомобиль, перевернуло его на бок и вонзило клыки в дверь.
Слон крушил все в течение двух часов, отмечает издание. Он насмерть затоптал 40-летнего Вишну, уроженца города Коллам, который и пригнал животное к храму.
При этом животное долгое время оставалось рядом с телом человека, угрожая любому, кто пытался приблизиться, и препятствуя оказанию медицинской помощи.
В результате беспорядков был ранен еще один человек по имени Прадип, его доставили в больницу.
Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.
Аналогичный инцидент, по данным издания, произошел в тот же день в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда, штат Керала. Слоном был затоптан 25-летний помощник дрессировщика, он скончался по дороге в больницу.
Американского миллионера насмерть затоптали слоны
24 апреля, 20:15