Слон напал на автомобиль в Индии

© Кадр видео из соцсетей Слон напал на автомобиль в Индии

В Индии разъяренный слон убил человека в индуистском храме

Краткий пересказ от РИА ИИ В индийском штате Керала слон, привезенный для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и напал на автомобиль, насмерть затоптав водителя.

Слон крушил все в течение двух часов и препятствовал оказанию помощи.

Аналогичный инцидент произошел в тот же день в храме Кудалманикьям в городе Иринджалакуда, где слоном был затоптан 25-летний помощник дрессировщика.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Разъяренный слон в индийском штате Керала, привезенный для участия в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, сорвался с цепи и напал на автомобиль, насмерть затоптав водителя, сообщает британское издание Sun

Животное хоботом пробило припаркованный легковой автомобиль, перевернуло его на бок и вонзило клыки в дверь.

Слон крушил все в течение двух часов, отмечает издание. Он насмерть затоптал 40-летнего Вишну, уроженца города Коллам , который и пригнал животное к храму.

При этом животное долгое время оставалось рядом с телом человека, угрожая любому, кто пытался приблизиться, и препятствуя оказанию медицинской помощи.

В результате беспорядков был ранен еще один человек по имени Прадип, его доставили в больницу.

Слона усмирили с помощью дротика с транквилизатором и привязали к кокосовой пальме рядом со святилищем.