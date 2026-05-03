Guardian рассказала о параноидальном страхе Хегсета

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет испытывает параноидальный страх, опасаясь, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп его уволит, сообщает британская газета Guardian со ссылкой на внутренние источники.
В конце апреля газета Daily Mail сообщала, что многие сотрудники Пентагона утратили остатки доверия к Хегсету после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Издание Hill также отмечало, что республиканцы в конгрессе теряют доверие к Хегсету и выражают недовольство кадровой нестабильностью в Пентагоне.
"Некоторые (инсайдеры - ред.) заявляют, что он (Хегсет - ред.) выражает боязнь и паранойю по поводу увольнения его с работы Трампом", - говорится в материале издания.
По словам собеседников газеты, шеф Пентагона все больше отстраняется от аппарата чиновников ведомства, ограничиваясь узким кругом близких друзей и родственников. К примеру, на некоторые официальные заседания Хегсет приходит с женой Дженнифер. Среди других близких к нему лиц - его брат Фил, назначенный им старшим советником, адвокат Тим Парлаторе и бывший морпех Рики Бьюриа.