В России приняли ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ с помощью ИИ
02:12 03.05.2026 (обновлено: 02:13 03.05.2026)
В России приняли ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ с помощью ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта.
  • ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов и давать рекомендации по дальнейшим действиям.
  • ГОСТ вступит в силу с 15 июня текущего года.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Росстандарт принял ГОСТ на мониторинг выброса вредных веществ в атмосферу с помощью искусственного интеллекта, одно из требований - ИИ должен оповещать водителя о превышении нормы выбросов, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Росстандарта.
ГОСТ устанавливает требования к системам искусственного интеллекта, которые предназначены для мониторинга, оценки и прогнозирования эмиссии загрязняющих веществ автомобильным транспортом.
Системы ИИ должны рассчитывать объем выхлопов в атмосферу на основе анализа индекса загрязнения атмосферы, дымности и других показателей с применением специального оборудования и датчиков.
"Система искусственного интеллекта должна предусматривать иерархическую систему оповещения и реагирования при превышении установленных нормативов выбросов. Водитель транспортного средства получает оперативное предупреждение в салоне", - сказано в документе.
Помимо этого, водитель должен получать рекомендацию по дальнейшим действиям и пользованию транспортным средством.
Кроме того, системы ИИ направляют уведомление операторам автопарков о транспортных средствах, которые превышают нормы выбросов, чтобы они формировали отчетность и могли планировать техническое обслуживание и ремонт.
ГОСТ вступит в силу с 15 июня текущего года.
